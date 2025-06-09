Спасатели Пензенской области выезжали на тушение пожаров шесть раз за стуки

Сотрудники МЧС России по Пензенской области за прошедшие сутки совершили шесть выездов на ликвидацию пожаров. Среди происшествий — возгорание кухни в квартире третьего этажа пятиэтажного дома в селе Засечное, написала «Пенза-пресс» .

В садовом товариществе «Присурский» в том же районе огнем уничтожен садовый домик площадью 20 квадратных метров. Причиной обоих пожаров, предположительно, послужило нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

Два аналогичных происшествия произошли в Лунинском районе и на проспекте Победы в Пензе. Помимо этого, в Белинском и Сердобском районах проводились работы по тушению горения мусора и сухих травянистых насаждений.