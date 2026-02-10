Спасатели освободили водителя грузовика после ДТП с автобусом в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области произошло столкновение автобуса и грузовика. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительной информации, автобус «Ютонг» при выполнении поворота столкнулся с «КамАЗом.

На место происшествия оперативно прибыла смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали водителя грузовика, который был зажат в кабине, и передали его медикам. В автобусе на момент ДТП пассажиров не оказалось.