Спасатели оперативно потушили пожар возле станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге

Магазин загорелся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось утром в пятницу, 1 августа, недалеко от станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщил Petrograd.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, возгорание произошло в коммерческом помещении на пересечении проспектов Просвещения и Энгельса. Огонь охватил обстановку на площади трех квадратных метров.
Для тушения пожара привлекли 15 пожарных и три машины. Сотрудники экстренных служб справились с огнем за час и пятнадцать минут.
В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
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