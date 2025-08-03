Спасатели оперативно потушили пожар возле станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге

Магазин загорелся в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось утром в пятницу, 1 августа, недалеко от станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщил Petrograd.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в коммерческом помещении на пересечении проспектов Просвещения и Энгельса. Огонь охватил обстановку на площади трех квадратных метров.

Для тушения пожара привлекли 15 пожарных и три машины. Сотрудники экстренных служб справились с огнем за час и пятнадцать минут.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.