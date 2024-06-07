Спасатели обнаружили в водоемах Башкирии 3 трупа
Спасатели вытащили из водоемов Башкирии три тела. Информацию о погибших передали правоохранителям, сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по республике.
По данным ведомства, из реки Белой в Уфе извлекли тело неизвестной женщины, ее личность устанавливают специалисты. Труп мужчины обнаружили в реке Сим неподалеку от села Тикеево, его удалось опознать.
Третьего погибшего спасатели достали из озера Земснаряд, его личность пока неизвестна.
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