Спасатели обнаружили тело женщины после квартирного пожара в Челябинске
Пожар охватил квартиру на улице Горького в Челябинске. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и четыре единицы техники.
В обгоревшем помещении специалисты обнаружили тело женины 1976 года рождения. Организована проверка.
«Прекрасно себя чувствую». Актер Афанасьев опроверг угрозу отмены своих спектаклей
Кандидат в Гордуму Хабаровска объяснил, почему подрался с местным жителем
Онлайн-услугу госэкспертизы для строительства и ремонта обновили в Подмосковье
Дотком объяснил увольнение Кулебы скорым концом режима Зеленского
Студент колледжа в Чехове получил жилищный сертификат для детей-сирот
Путин запланировал двустороннюю встречу с Си Цзиньпином в Казани
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте