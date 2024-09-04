Спасатели обнаружили тело женщины после квартирного пожара в Челябинске

Пожар охватил квартиру на улице Горького в Челябинске. Не обошлось без жертв, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и четыре единицы техники.

В обгоревшем помещении специалисты обнаружили тело женины 1976 года рождения. Организована проверка.

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