Спасатели обнаружили тело члена экипажа корабля в тюменской реке

Спасатели обнаружили тело 36-летнего члена экипажа корабля в реке Иртыш. Подробности сообщил nashgorod.ru со ссылкой на данные заместителя начальника поисково-спасательной службы Тюменской области Виктора Харчевникова.
Команда водолазов по заявке осмотрела участок площадью около шести тысяч квадратных метров. Специалистам удалось найти труп пропавшего мужчины, который впоследствии передали правоохранителям. Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии.
