Спасатели обнаружили тела двух человек на пепелище частного дома в Ивановской области | 360°

25 апреля 2024, 14:00
Спасатели обнаружили тела двух человек на пепелище частного дома в Ивановской области
Мощный пожар охватил частный дом в городе Родники Ивановской области. В результате погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Возгорание началось в котельной.
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В ликвидации пламени были задействованы 15 спасателей. После тушения они обнаружили тела 64-летней женщины и 44-летнего мужчины. Организована проверка.
Пожары
МЧС РФ
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