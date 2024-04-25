Спасатели обнаружили тела двух человек на пепелище частного дома в Ивановской области | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 14:00 Спасатели обнаружили тела двух человек на пепелище частного дома в Ивановской области

Читать 360 в

Мощный пожар охватил частный дом в городе Родники Ивановской области. В результате погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Возгорание началось в котельной.

Реклама

В ликвидации пламени были задействованы 15 спасателей. После тушения они обнаружили тела 64-летней женщины и 44-летнего мужчины. Организована проверка.