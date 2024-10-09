Спасатели назвали поджог причиной квартирного пожара с пострадавшими в ЯНАО

Пожар, охвативший квартиру на десятом этаже дома в Надыме, мог произойти из-за поджога. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

Согласно предварительным данным, в помещении проходило застолье с тремя участниками. Спасатели считают, что намеренно устроил пожар один из гостей.

В результате возгорания пострадали два человека. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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