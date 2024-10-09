Спасатели назвали поджог причиной квартирного пожара с пострадавшими в ЯНАО
Пожар, охвативший квартиру на десятом этаже дома в Надыме, мог произойти из-за поджога. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по ЯНАО.
Согласно предварительным данным, в помещении проходило застолье с тремя участниками. Спасатели считают, что намеренно устроил пожар один из гостей.
В результате возгорания пострадали два человека. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году
Рабочие Ленобласти перевыполнили план по ремонту в Енакиеве и Мариуполе
Автобус с туристами из Петербурга перевернулся по пути в аэропорт в Турции
Более 65 тысяч жителей Мытищ сделали прививку от гриппа с начала сезона
Эльмира Кахраманова из Подмосковья стала лучшей спортсменкой года в России
Более 66 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте