Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего с девушкой во время прогулки в Приморье

В Приморье нашли тело мужчины, пропавшего во время плавания на сапборде

Поиски пропавшего во время прогулки с девушкой на сапбордах мужчины завершились. Спасатели обнаружили его тело. Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «ПримПоиск».

«Найден. Погиб», — уточнили представители организации.

По данным Telegram-канала Shot, тело 46-летнего россиянина нашли возле Низководного моста. Тело его 35-летней возлюбленной обнаружили накануне в акватории Тавричанского лимана. Поисковая операция продлилась три дня.

Пара отправилась на прогулку на сапах во Владивостоке. Туристы снимали радостные видео о том, как справляются с метровыми волнами, но спустя сутки после того, как они вышли на воду, они так и не вернулись, и сотрудники экстренных служб начали их искать.

Ранее спасатели Японии нашли останки пропавшей два года назад туристки.