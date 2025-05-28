Спасатели нашли потерявшегося в лесу под Кизелом мальчика по следам

В Пермском крае завершились поиски шестилетнего мальчика, который потерялся 25 мая. Об обстоятельствах обнаружения ребенка URA.RU сообщил представитель силовых структур.
По словам источника, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и определили направление, в котором ушел мальчик. В указанном месте были обнаружены следы, в том числе отпечаток детского сланца. Поисковую операцию продолжили с помощью служебной собаки. Благодаря этим действиям ребенка удалось найти.
За два дня поисков в лесах под Кизелом приняли участие десятки волонтеров, неравнодушных жителей региона и правоохранителей.
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