Спасатели нашли погибшего в горящей квартире на юге Москвы

Пожар охватил помещение квартиры на 10-м этаже жилого дома на Михневской улице на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Источник добавил, что в ходе тушения пламени пожарные обнаружили в квартире тело погибшего мужчины. Также из подъезда эвакуировали двух жильцов. По словам собеседника 360.ru огонь быстро распространился по помещению из-за большого количества хлама.



По последним данным, пожар локализовали на площади в 20 квадратных метров. Официального подтверждения этой информации пока нет.