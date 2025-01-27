Спасатели нашли погибшего в горящей квартире на юге Москвы

Пожар охватил помещение квартиры на 10-м этаже жилого дома на Михневской улице на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.
Он подчеркнул что прибывшие на место специалисты увидели дым, идущий из окна охваченной пламенем квартиры.
Источник добавил, что в ходе тушения пламени пожарные обнаружили в квартире тело погибшего мужчины. Также из подъезда эвакуировали двух жильцов. По словам собеседника 360.ru огонь быстро распространился по помещению из-за большого количества хлама.
По последним данным, пожар локализовали на площади в 20 квадратных метров. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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