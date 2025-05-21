Спасатели на носилках эвакуировали пострадавших из горящего дома в Екатеринбурге

Пожар охватил двухэтажный дом в Екатеринбурге. Происшествие случилось на Ботанической улице. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по Свердловской области.
По информации ведомства, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огнеборцы спасли из опасной зоны 14 человек, двух пострадавших эвакуировали на носилках.
Еще 20 жильцов самостоятельно покинули дом до приезда экстренных служб. В ликвидации огня принимали участие 28 человек личного состава МЧС и восемь единиц специальной техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
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