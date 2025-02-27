Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Нижнем Новгороде

Спасателям удалось локализовать крупный пожар в производственно-складском помещении на Кузбасской улице. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 1150 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Специалистам предстоит установить причину появления огня.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте