Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Нижнем Новгороде
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в производственно-складском помещении на Кузбасской улице. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 1150 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Специалистам предстоит установить причину появления огня.
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