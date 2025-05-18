Спасатели ликвидировали возгорание в ангаре в Пушкинском районе Петербурга

В пятницу, 16 мая, в 09:09 на Московском шоссе в Шушарах вспыхнул пожар в ангаре размером 10 на 15 метров. Об этом сайту Neva.Today сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Разбушевавшееся пламя охватило все здание. В 09:25 пожару присвоили повышенный номер 1БИС, однако уже в 09:51 огнеборцы локализовали возгорание.

Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвовали четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС.