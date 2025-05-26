Спасатели ликвидировали три крупных пожара под Кемеровом за сутки

С 25 по 26 мая пожарные расчеты Кемеровского муниципального округа трижды выезжали на ликвидацию серьезных возгораний в частных домах. Об этом сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Первый случай произошел в деревне Дмитриевка, где загорелось двухэтажное жилое здание. Борьба с огнем продолжалась более полутора часов. Всего в работах участвовали 24 сотрудника и шесть единиц техники.
Второй пожар зафиксировали в селе Андреевка. В ликвидации были задействованы восемь спасателей и две единицы спецоборудования.
В садоводческом товариществе «Бодрость» пламя охватило деревянный домик площадью 30 квадратных метров. Специалисты прибыли быстро, но дом полностью сгорел изнутри.
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