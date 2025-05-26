Спасатели ликвидировали три крупных пожара под Кемеровом за сутки

С 25 по 26 мая пожарные расчеты Кемеровского муниципального округа трижды выезжали на ликвидацию серьезных возгораний в частных домах. Об этом сообщил « Сiбдепо » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Первый случай произошел в деревне Дмитриевка, где загорелось двухэтажное жилое здание. Борьба с огнем продолжалась более полутора часов. Всего в работах участвовали 24 сотрудника и шесть единиц техники.

Второй пожар зафиксировали в селе Андреевка. В ликвидации были задействованы восемь спасателей и две единицы спецоборудования.

В садоводческом товариществе «Бодрость» пламя охватило деревянный домик площадью 30 квадратных метров. Специалисты прибыли быстро, но дом полностью сгорел изнутри.