Спасатели ликвидировали семь пожаров за сутки в Пензенской области

Спасатели потушили семь пожаров за сутки в Пензенской области. Об этом сообщи сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в селе Вадинск огонь охватил квартиру площадью 60 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания послужил умышленный поджог.

Еще одно происшествие зафиксировали в деревне Камайка. Там загорелся жилой дом площадью около 80 квадратных метров.

В селе Верхний Ломов произошел смертельный пожар. В полыхающем строении погиб 45-летний мужчина.

