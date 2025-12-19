Спасатели ликвидировали семь пожаров за сутки в Пензенской области
Спасатели потушили семь пожаров за сутки в Пензенской области. Об этом сообщи сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в селе Вадинск огонь охватил квартиру площадью 60 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания послужил умышленный поджог.
Еще одно происшествие зафиксировали в деревне Камайка. Там загорелся жилой дом площадью около 80 квадратных метров.
В селе Верхний Ломов произошел смертельный пожар. В полыхающем строении погиб 45-летний мужчина.
