Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании в Невском районе Петербурга

В Невском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в двухэтажном здании, расположенном на Октябрьской набережной. Об этом «МК в Питере» проинформировала пресс-служба городского МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 25 декабря в 16:08. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Ликвидировать его помогали 15 спасателей, которые работали на трех спецмашинах.

По данным издания 78.ru, загорелась двухэтажная пристройка. Люди спасались от огня, выпрыгивая из окон. Эвакуировали пять человек, пострадавших нет.