Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в ХМАО
В ночь с 12 на 13 октября на территории трансформаторной подстанции в Пыть-Яхе (ХМАО) вспыхнул огонь. Об этом написало Ura.ru.
Пресс-служба МЧС ХМАО сообщила: «Огнеборцы МЧС Югры ликвидируют пожар в Пыть-Яхе. На территории трансформаторной подстанции произошло возгорание автотрансформатора».
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Для тушения были задействованы 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России. Причины возгорания автотрансформатора выясняются.
