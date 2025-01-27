Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Пензе
Специалистам удалось полностью потушить пожар, который вспыхнул на территории предприятия в Пензе. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на Центральной улице. Спасатели зафиксировали тление пакли на площади 30 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 29 сотрудников и семь единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала. Устанавливаются причины возгорания.
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