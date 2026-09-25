Спасатели ликвидировали пять пожаров в Петербурге за минувшую ночь

В ночь на 25 сентября сотрудники МЧС выезжали на тушение возгораний в нескольких районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание «Мойка78» со ссылкой на городское управление ведомства.

После полуночи в Сестрорецке горела баня размером два на три метра, тушение заняло около 40 минут. В Калининском районе на Кондратьевском проспекте пламя повредило салон и моторный отсек легкового автомобиля BMW.

На улице Шаврова в Приморском районе пожарные ликвидировали возгорание в электрощите, а в Зеленогорске на Красноармейской улице за час потушили комнату в четырехкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров. По данным МЧС, в инцидентах в Сестрорецке и Зеленогорске никто не пострадал.

Утром в Красносельском районе в СНТ «Хладокомбинат 4-5» в частном доме горели предметы обстановки на площади 0,5 квадратного метра. Возгорание ликвидировали в 7:13.