Спасатели ликвидировали два пожара за сутки в Пензенской области

За последние сутки на территории Пензенской области зарегистрировали два пожара. Эту информацию «Пензе-пресс» предоставили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

В городе Пензе на улице Егорова полностью выгорел легковой автомобиль. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства.

В рабочем поселке Лунино пожарные потушили возгорание мусора в контейнере. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, в течение суток пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Пензе.