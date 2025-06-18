Спасатели ликвидировали два пожара за сутки в Пензенской области

За последние сутки на территории Пензенской области зарегистрировали два пожара. Эту информацию «Пензе-пресс» предоставили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.
В городе Пензе на улице Егорова полностью выгорел легковой автомобиль. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства.
В рабочем поселке Лунино пожарные потушили возгорание мусора в контейнере. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Кроме того, в течение суток пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Пензе.
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