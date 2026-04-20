Спасатели ликвидировали два пожара в Пензенской области за сутки

В Пензенской области за последние сутки произошло два пожара. Подробности сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации ведомства, в селе Богословка Пензенского района полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка площадью 30 квадратных метров. В селе Бессоновка огонь уничтожил кровлю и внутреннее пространство деревянного дома общей площадью 60 квадратных метров.
Предварительно, причиной возгораний стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
