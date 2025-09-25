Спасатели ликвидировали 48 пожаров за сутки в Саратовской области

В Саратовской области потушили 48 пожаров за последние сутки, из которых 42 раза горели мусор и сухая растительность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС телеканалу «Саратов 24» .

В Шиханах-2 Вольского района загорелась квартира в пятиэтажном доме. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На тушение отправились три пожарных расчета.

В Саратове на улице Брянской загорелся частично расселенный четырехэтажный дом. На его тушение выехали три экипажа.