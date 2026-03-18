Спасатели ликвидировали 22 возгорания в Ленинградской области за минувшие сутки

За минувшие сутки сотрудники МЧС 40 раз выезжали на вызовы на территории Ленинградской области. Спасатели ликвидировали 22 пожара и эвакуировали трех человек. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По информации ведомства, в борьбе с возгораниями приняли участие 116 сотрудников МЧС и 29 единиц техники. Кроме того, спасатели 18 раз выезжали на места ДТП, чтобы ликвидировать их последствия. Они оказали помощь 14 пострадавшим. Сейчас эксперты выясняют причины и обстоятельства происшествий.