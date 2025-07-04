Спасатели извлекли водителя из искореженной после ДТП иномарки в Ленобласти

Большегруз и легковой автомобиль стали участниками серьезного ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на 581-м километре федеральной трассы . Спасатели оказали помощь пострадавшим водителям. Об этом сайту Neva.Today сообщили представители региональной аварийно-спасательной службы

По данным ведомства, столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Cadillac. В результате сильного удара легковушка оказалась сильно повреждена, а фура опрокинулась набок.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и аккуратно извлекли пострадавшего водителя из салона Cadillac, после чего передали его медикам. Шофер большегруза также получил травмы и был госпитализирован.