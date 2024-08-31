Спасатели эвакуировали людей из горящей высотки на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: эвакуацию начали из горящей высотки на северо-западе Москвы

Пожар охватил помещение на втором этаже строящегося высотного дома в московском районе Хорошево-Мневники. Как сообщил источник 360.ru, из-за сильного задымления спасатели приступили к эвакуации людей.

По предварительным данным, всего из здания вывели восемь человек. Для спуска заблокированных в помещениях людей пожарные выставили раздвижную лестницу.

По словам источника, из окон четвертого, пятого и шестого этажей валит густой черный дым. Собеседник 360.ru добавил, что спасатели вызвали подкрепление.

По последним данным, пожар охватил строительный мусор на первом этаже и строительный короб на втором. Пламя охватило площадь в 40 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили огонь.

Всего из здания эвакуировали 11 человек, трем из них понадобилась медицинская помощь. Пожарные продолжили осмотр здания на предмет других очагов огня и поиска пострадавших.