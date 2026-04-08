Спасатели эвакуировали жильцов пятиэтажного дома из-за пожара в Саратове

Вчера, 7 апреля, в Саратове эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на улице Пензенской, 4 из-за пожара. Об этом сообщил «СарИнформ» .

Сообщение о возгорании поступило в 23:44. Горели вещи в квартире на первом этаже. На место выехали четыре расчета пожарных. Пламя было потушено на площади 10 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 18 жильцов верхних этажей, в том числе двух детей. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.