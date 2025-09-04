Спасатели эвакуировали жильцов дома из-за пожара на Васильевском острове в Петербурге

Огонь охватил стиральную машину в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось днем в среду, 3 сентября, на улице Кораблестроителей. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, стиральная машина вспыхнула в ванной комнате двухкомнатной квартиры. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлекли 15 спасателей и три единицы пожарной техники. Из опасной зоны эвакуировали восемь жильцов дома. В результате ЧП никто не пострадал.