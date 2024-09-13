Спасатели эвакуировали семью с 3 детьми из горящего дома в Ижевске

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Ижевске. Из горящего здания спасатели эвакуировали семью с тремя детьми, сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на четвертом этаже. Жилье соседей этажом выше заволокло дымом, они не смогли выйти из дома и выбежали на балкон. С помощью самоспасателей сотрудники МЧС вывели семью на улицу.

Отмечается, что еще 16 человек смогли покинуть горящее здание самостоятельно.