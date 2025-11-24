Спасатели эвакуировали людей из горящей больницы в Воткинске

Пожар вспыхнул в Воткинской районной больнице на улице Гражданской около 09:53 24 ноября. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии, задымление распространилось на этажи с пятого по седьмой. Об этом написал Izhlife .

Очаг возгорания был обнаружен на пятом этаже. Огонь удалось потушить на площади в 20 квадратных метров. Для обеспечения безопасности пациентов и персонала больницы была проведена эвакуация.

«С верхних этажей на нижние, где отсутствовали опасные факторы пожара, эвакуировано 70 человек: 52 пациента и 18 работников медучреждения. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.