Спасатели эвакуировали двух человек при квартирном пожаре в Невском районе Петербурга

Пожар охватил квартиру дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, в двухкомнатном помещении загорелась кухня на площади один квадратный метр. На место направили 15 спасателей и три единицы техники.

Специалисты эвакуировали двух человек. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Проводится проверка.