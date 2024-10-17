Спасатели эвакуировали двух человек при квартирном пожаре в Невском районе Петербурга
Пожар охватил квартиру дома в Невском районе Санкт-Петербурга. Обошлось без пострадавших, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, в двухкомнатном помещении загорелась кухня на площади один квадратный метр. На место направили 15 спасателей и три единицы техники.
Специалисты эвакуировали двух человек. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Проводится проверка.
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