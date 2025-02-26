Спасатели эвакуировали 600 человек из-за пожара в туалете пермской школы
Огонь охватил помещение туалета на третьем этаже пермской школы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на краевое управление МЧС России.
Происшествие случилось в микрорайоне Гайва. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из опасной зоны 600 человек. Обошлось без пострадавших.
По данным городского департамента образования, занятия были отменены, а всех детей отпустили домой. Организована проверка.
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