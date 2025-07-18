Спасатели эвакуировали 40 жильцов из горящей девятиэтажки в Саратове

Крупный пожар вспыхнул в в многоквартирном доме в Саратове. Происшествие случилось ранним утром 18 июля на улице Бардина. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
По информации ведомства, сигнал о возгорании на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома поступил в экстренные службы в 03:42. Огонь охватил одну из квартир и повредил пять балконов. Общая площадь возгорания составила 33 квадратных метра.
«Из здания были эвакуированы 40 человек, включая восьмерых детей. Пятерых жильцов спасатели вывели из задымленных помещений с использованием специальных устройств», — рассказали в МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Камчатские врачи вывели из шока туристку, на которую напал медведь
Еще 5 библиотек модернизируют в Подмосковье в 2025 году
Миллиардера Мацоцкого заподозрили в крупной взятке
WhatsApp, на выход. В ГД предупредили о возможном уходе популярного мессенджера из России
Аэропорт Калуги временно перестал принимать и отправлять рейсы
Учителя Подмосковья подали 800 онлайн-заявок на выплату по аренде жилья с января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте