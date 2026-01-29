Спасатели эвакуировали 23 человека во время пожаров на Ямале

В Ямале потушили сразу два пожара — в Салехарде на улице Павлова и в Лабытнанги на Первомайской. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МЧС.

По данным ведомства, в Лабытнанги пожар начался в многоквартирном доме на улице Первомайской, 29.

«В 16 часов 45 минут в пожарную часть Лабытнанги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу улица Первомайская дом 29», — говорится в сообщении МЧС.

На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление в подъезде номер два на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек, включая двух детей и двух кошек.

Тем временем в Салехарде пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Павлова, 25а.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось задымление из квартиры на первом этаже», — сообщает ведомство.

Из здания эвакуировали 11 человек, одного пришлось вытаскивать из пламени. Огонь на площади двух квадратных метров потушили менее чем за 10 минут.