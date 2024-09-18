Спасатели эвакуировали 20 человек из полыхающего дома в Петербурге

Огонь охватил жилой дом на Лермонтовском проспекте в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось в бытовке. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Из здания эвакуировали 20 человек.

В ликвидации огня были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Обошлось без пострадавших.

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