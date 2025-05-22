Спасатели эвакуировали 20 человек из полыхающего дома в Петербурге

Вечером 21 мая в Василеостровском районе Северной столицы произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на проспекте КИМа. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на МЧС РФ.

Согласно информации ведомства, пламя охватило домашнюю обстановку в двухкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров. Огонь распространился на 15 «квадратах».

Спасатели оперативно эвакуировали из здания 20 человек. Обошлось без пострадавших. Для ликвидации возгорания привлекли 15 пожарных и три единицы спецтехники.

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