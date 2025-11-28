Спасатели эвакуировали 15 человек при пожаре во Фрунзенском районе Петербурга

Многоквартирный жилой дом загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось утром в пятницу, 28 ноября, на Бухарестской улице, 31, корпус 2. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:50, проинформировал телеканал «Санкт-Петербург» .

По данным спасателей, огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире. В одной из комнат загорелась обстановка на площади около двух квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли три пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС.

Благодаря слаженной работе пожарных, к 09:15 пожар был полностью ликвидирован. Из подъезда эвакуировали 15 человек. Предварительно, пострадавших нет.