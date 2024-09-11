Спасатели эвакуировали 15 человек из доходного дома Стенбок-Фермора в Петербурге

В результате ночного пожара, который произошел в доходном доме Стенбок-Фермора в Петербурге, спасателям пришлось эвакуировать 15 человек. Об этом сообщила Neva.Today .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, возгорание ликвидировали за полчаса. На месте тушения работали 12 спасателей и три единицы техники.

В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания не сообщается.