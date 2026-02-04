Спасатели эвакуировали 14 человек при квартирном пожаре в ХМАО

В Нижневартовске произошел пожар в многоэтажном здании, расположенном на улице Пионерской. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже, в результате чего пострадал ее хозяин. Спасатели эвакуировали 14 человек.

Согласно данным ведомства, в помещении вспыхнул диван. Предварительная причина — нарушение правил безопасности. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте