Спасатели эвакуировали 14 человек при квартирном пожаре в ХМАО
В Нижневартовске произошел пожар в многоэтажном здании, расположенном на улице Пионерской. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Огонь охватил квартиру на четвертом этаже, в результате чего пострадал ее хозяин. Спасатели эвакуировали 14 человек.
Согласно данным ведомства, в помещении вспыхнул диван. Предварительная причина — нарушение правил безопасности. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
