Спасатели эвакуировали 10 человек из-за пожара в девятиэтажке в Саратове

Пожар вспыхнул в девятиэтажном доме в Саратове. Происшествие случилось в четверг, 2 октября, на улице Гвардейской. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, около 20:00 огонь охватил электрический щиток на первом этаже. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из опасной зоны 10 жильцов. Пострадавших удалось избежать. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.