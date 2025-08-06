Спасатели эвакуировали 10 человек из-за пожара на улице Широтной в Тюмени
В Тюмени произошел пожар в доме на улице Широтной, 27. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления МЧС региона.
«В Тюмени ликвидирован пожар в доме на улице Широтной, 27. Там загорелась квартира на втором этаже. Из зоны воздействия опасных факторов огнеборцы эвакуировали 10 человек», — рассказали в МЧС.
Причина возгорания пока неизвестна. В тушении участвовали 20 пожарных.
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