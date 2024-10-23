Спасатели достали женщину из искореженной машины после ДТП с фурой на трассе в Ростовской области

Помощь спасателей потребовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Там не поделили дорогу легковушка и фура, сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 49-летняя женщина, управляя машиной LADA Granta, слишком близко подъехала к большегрузу, что привело к столкновению.

Автомобилистка оказалась заблокирована в искореженном транспорте. Спасатели, используя гидравлический инструмент, достали пострадавшую, после чего ее передали медикам.