Спасатели достали женщину из искореженной машины после ДТП с фурой на трассе в Ростовской области
Помощь спасателей потребовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Там не поделили дорогу легковушка и фура, сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 49-летняя женщина, управляя машиной LADA Granta, слишком близко подъехала к большегрузу, что привело к столкновению.
Автомобилистка оказалась заблокирована в искореженном транспорте. Спасатели, используя гидравлический инструмент, достали пострадавшую, после чего ее передали медикам.
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