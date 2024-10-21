Спасатели достали мужчину из искореженной машины после лобового ДТП в Челябинске
Помощь спасателей потребовалась после дорожной аварии, которая произошла на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
По предварительным данным, вечером в центре города лоб в лоб столкнулись LADA Granta и микроавтобус. Водителя легковушки в бессознательном состоянии деблокировали из салона искореженной машины.
Пострадавшего передали медикам. По словам очевидцев, автомобилист находился в состоянии опьянения.
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