Спасатели достали мужчину из искореженной машины после лобового ДТП в Челябинске

Помощь спасателей потребовалась после дорожной аварии, которая произошла на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, вечером в центре города лоб в лоб столкнулись LADA Granta и микроавтобус. Водителя легковушки в бессознательном состоянии деблокировали из салона искореженной машины.

Пострадавшего передали медикам. По словам очевидцев, автомобилист находился в состоянии опьянения.

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