Спасатели деблокировали пострадавшего в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Три автомобиля стали участниками дорожной аварии в Сергачском округе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали пять человек, одного из них зажало в искореженной машине. Об этом пишет сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, спасатели прибыли на место происшествия и деблокировали мужчину. Пострадавшего передали медикам для оказания необходимой помощи.
Сотрудники МЧС также отключили электропитаний поврежденных транспортных средств, чтобы предотвратить их возможное возгорание. Правоохранителям предстоит выяснить все подробности случившегося в рамках процессуальной проверки.
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