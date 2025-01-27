Спасатели деблокировали пострадавшего в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Три автомобиля стали участниками дорожной аварии в Сергачском округе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали пять человек, одного из них зажало в искореженной машине. Об этом пишет сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.