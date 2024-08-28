Спасатели больше двух часов тушили полыхающий автосервис во Фрунзенском районе Петербурга

Крупный пожар охватил автосервис во Фрунзенском районе Петербурга. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось по всему зданию площадью 600 квадратных метров. Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Спасателям потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать огонь. В тушении были задействованы 45 человек и десять единиц техники.

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