Спасатели больше двух часов тушили полыхающий автосервис во Фрунзенском районе Петербурга

Крупный пожар охватил автосервис во Фрунзенском районе Петербурга. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось по всему зданию площадью 600 квадратных метров. Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Спасателям потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать огонь. В тушении были задействованы 45 человек и десять единиц техники.