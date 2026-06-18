Спасатель Дударев объяснил, что делать в лесу в первую очередь

На днях в Ленобласти нашли 79-летнюю бабушку, которая трое суток буквально выживала в лесу. Председатель высшего совета Россоюзспаса и Братства спасателей Алексей Дударев рассказал 360.ru, что делать человеку в первую очередь, если он попал в подобную ситуацию.

Первое и главное правило — не паниковать. Следующим шагом важно попытаться связаться с родными или спасателями. Если с собой нет телефона или дозвониться ни до кого не удалось, нужно прислушаться и идти на звук — человек выйдет либо на населенный пункт или дорогу, либо на ручей, который может вывести к ближайшему поселку и быть на время пути источником воды.

Если удалось сообщить по телефону спасателям о себе, следует никуда не двигаться и ждать помощи. Можно дать им ориентиры, развести костер, выйти на пригорок и сообщить специалистам об этом.

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