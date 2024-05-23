SPA-салон загорелся в Сочи ранним утром

Пожар в SPA-салоне, расположенном в Эстосадке в Сочи, произошел рано утром 23 мая. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили огонь на площади 40 квадратных метров. В горящем здании, помимо салона, расположены отель и ресторан. Возгорание удалось ликвидировать спустя 30 минут.

Пострадавших и погибших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину случившегося.

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