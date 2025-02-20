Спасатели ХМАО напомнили о пожарных извещателях при помощи таро

Социальная реклама с картами Таро и призывами установить пожарные извещатели появилась в интернете. Ее опубликовало Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На видео женщина, сидя при свечах, раскладывает карты. Затем их показывают крупным планом, и становится ясно, что на всех нарисованы пожарные извещатели.

«Карты говорят, что сейчас самое время позаботиться о себе и своих близких!» — подписали видео в пресс-службе МЧС.

В региональном управлении ведомства рассказали 360.ru, что таким способом пытались привлечь внимание, поскольку сухая информация в соцсетях не имеет нужного эффекта.

«Мы стараемся искать разнообразные подходы — в пределах, естественно, разумного и адекватного, — для того чтобы различными способами и методами доносить профилактическую информацию до населения», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, карты Таро выбрали благодаря их популярности среди современных интернет-пользователей.

Ранее сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили, как необходимо действовать при возгорании в помещении.