Сотрудницы салона красоты в Петербурге повырывали друг другу волосы

Администратор и стилист устроили драку в салоне красоты в Петербурге

Сотрудницы салона красоты в Санкт-Петербурге устроили драку на глазах у посетителей. Женщины повырывали друг другу волосы, сообщил РЕН ТВ .

Потасовка произошла в одном из городских салонов красоты. Стилист пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения, на это обратила внимание администратор. После этого между ними завязалась драка.

Разъяренных женщин попытался разнять мужчина, однако у него ничего не получилось. Сотрудницы салона красоты продолжили рвать волосы друг на друге. Другие детали происшествия не уточнялись.

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