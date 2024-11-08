Сотрудницы салона красоты в Санкт-Петербурге устроили драку на глазах у посетителей. Женщины повырывали друг другу волосы, сообщил РЕН ТВ.
Потасовка произошла в одном из городских салонов красоты. Стилист пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения, на это обратила внимание администратор. После этого между ними завязалась драка.
Разъяренных женщин попытался разнять мужчина, однако у него ничего не получилось. Сотрудницы салона красоты продолжили рвать волосы друг на друге. Другие детали происшествия не уточнялись.
В Москве ранее женщина набросилась с кулаками на врачей в поликлинике. Женщина решила, что заболела коронавирусом по вине медиков. В результате конфликта терапевт получила черепно-мозговую травму, а также ей расцарапали лицо.
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Сотрудницы салона красоты в Петербурге повырывали друг другу волосы
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