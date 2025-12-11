Сотрудницу пансионата осудят за смерть 93-летней постоялицы в Ленобласти

В Всеволожском районе перед судом окажется сотрудница пансионата, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об это сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, 1 мая 2025 года 45-летняя обвиняемая надела на 93-летнюю женщину специальный фиксирующий жилет. При этом она не имела необходимых навыков для его использования и не осуществляла должный присмотр.

Из-за неправильных действий сотрудницы пансионата пожилая женщина умерла от механической асфиксии, вызванной плотным прилеганием жилета к шее. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.